Salvini chiede l’armistizio tra i partiti e lancia il “modello Macron” (Di lunedì 29 agosto 2022) La politica deve fermarsi di fronte al caro energia, diventato insostenibile sia per le famiglie che per le imprese, una bomba che in autunno rischia di esplodere con tutta la sua forza (qui vi abbiamo parlato delle alternative al gas per riscaldarsi d’inverno). A proporre un “armistizio” tra i partiti è Matteo Salvini, che chiede di convocare un Consiglio dei ministri la prossima settimana e di riunire il Parlamento ai primi di settembre. Da Salvini armistizio e modello Macron “Propongo ai leader delle forze politiche un armistizio” annuncia il leader della Lega. “La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno”. In conferenza stampa a Corigliano Rossano spiega che “occorre agire subito, non c’è tempo. C’è chi dice ‘aspettiamo dopo le elezioni’. Non si può fare. Aspettare un mese ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) La politica deve fermarsi di fronte al caro energia, diventato insostenibile sia per le famiglie che per le imprese, una bomba che in autunno rischia di esplodere con tutta la sua forza (qui vi abbiamo parlato delle alternative al gas per riscaldarsi d’inverno). A proporre un “armistizio” tra iè Matteo, chedi convocare un Consiglio dei ministri la prossima settimana e di riunire il Parlamento ai primi di settembre. Daarmistizio e“Propongo ai leader delle forze politiche un armistizio” annuncia il leader della Lega. “La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno”. In conferenza stampa a Corigliano Rossano spiega che “occorre agire subito, non c’è tempo. C’è chi dice ‘aspettiamo dopo le elezioni’. Non si può fare. Aspettare un mese ...

