Napoli - Imminente il passaggio di Fabian Ruiz al PSG (Di lunedì 29 agosto 2022) Ora sembra davvero volgere la termine la lunga trattativa tra il Napoli e il PSG per il trasferimento di Fabian Ruiz a Parigi. Arrivano ulteriori notizie raccolte da Tuttomercatoweb.com, dopo lo stallo delle ultime ore, sono andati in scena ulteriori contatti: l'intesa dovrebbe arrivare sui 22 milioni di euro. Domani dovrebbe essere la giornata della fumata bianca, che mette fine ad una lunga trattativa.

