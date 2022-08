Lotito | «La Lazio dovrebbe risarcire il Campobasso»

(Di lunedì 29 agosto 2022) Le parole di, candidato per Forza Italia in Molise: «Lasancì la retrocessione del, ora deve essere risarcito» Claudio, candidato per Forza Italia in Molise ha parlato al Centrum Palace diper la presentazione della sua candidatura. Tra gli argomenti toccati anche il calcio e la mancata iscrizione delin Lega Pro. Di seguito le sue parole riportate dal Quotidiano del Molise. «É uno dei problemi che affronteremo, ma non voglio strumentalizzazioni. Sono a disposizione, anche con un coinvolgimento in prima persona. Lo dico da candidato e spero da eletto: voglio che iltorni nel calcio professionistico e voglio risarcirlo. Lanel 1987 in uno spareggio a Napoli determinò la ...

Corriere : La gaffe di Lotito: «Conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice» (che è nel Lazio) - Riccardofuffol2 : Le parole di Lotito su Lazio e Campobasso sono prive di logica, penose e senza senso. È possibile che ogni volta ch… - LucaMou1927 : RT @augustociardi75: Da una parte usano storie IG della #Ferragni per farsi propaganda, grazie a giornali che dedicano pagine e pagine a le… - CCalcistica : RT @AnonimoQuadraro: 35 anni fa la Lazio vince sul campo uno spareggio con il Campobasso. Oggi Lotito l'attuale Presidente della Lazio si… - lawetorder : RT @wirko94: Lotito (candidato FI): “Non conosco il Molise, ma l'Abruzzo sì perché mio nonno era di Amatrice'. Che è nel Lazio. Siamo in pi… -

Lazio News 24

Le parole di, candidato per Forza Italia in Molise: "Lasancì la retrocessione del Campobasso, ora deve essere risarcito" Claudio, candidato per Forza Italia in Molise ha parlato al Centrum ...Benissimo, non fosse che Amatrice non si trova in Abruzzo ma nel, in provincia di Rieti. Gaffe a parte,ha giocato sul "Molise che non esiste", altrimenti definito "Molisn't" (con gioco ... Lazio, svolta su comunicazione e Tv: Lotito prepara la rivoluzione Il patron della Lazio, in lizza per un seggio in Senato con Forza Italia, ha partecipato alla presentazione delle liste al Centrum Palace di Campobasso ...Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ecco quanto risparmiano i biancocelesti dall'addio di Acerbi ...