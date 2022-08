L’Ocse: Pil nei Paesi del G7, +0,2% nel II trimestre. L’Italia (+1%) cresce più di Francia (0,5%) e Germania (+0,1%) (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel secondo trimestre dell’anno il pil nell’area delL’Ocse ha registrato una crescita dello 0,3%, allo stesso livello di quello del primo trimestre. Lo rende noto l’organizzazione internazionale con sede a Parigi. Il pil nei Paesi del G7 ha registrato una crescita dello 0,2% dopo una variazione nulla nel primo trimestre. In Italia il pil ha registrato un’accelerazione nel secondo trimestre a +1% mentre in Francia il pil ha registrato una crescita dello 0,5%. In Germania il pil ha registrato una forte frenata a +0,1% contro +0,8% nel primo trimestre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel secondodell’anno il pil nell’area delha registrato una crescita dello 0,3%, allo stesso livello di quello del primo. Lo rende noto l’organizzazione internazionale con sede a Parigi. Il pil neidel G7 ha registrato una crescita dello 0,2% dopo una variazione nulla nel primo. In Italia il pil ha registrato un’accelerazione nel secondoa +1% mentre inil pil ha registrato una crescita dello 0,5%. Inil pil ha registrato una forte frenata a +0,1% contro +0,8% nel primo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

