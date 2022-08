Johnny Depp disponibile per matrimoni e compleanni: ‘Mi serve lavorare’ (Di lunedì 29 agosto 2022) “Ragazzi volevo soltanto dirvi che sono disponibile per compleanni, Bar mitzvah, matrimoni e qualsiasi cosa vi serva” queste le inusuali parole che il celebre attore Johnny Depp ha rivolto ai propri fan durante l’esibizione virtuale avvenuta in occasione degli MTV Video Music Award 2022. Leggi anche: MTV VMA 2022, i Maneskin vincono il premio ‘Best Alternative’: é prima volta per una band italiana Johnny Depp agli MTV VMA 200: l’esibizione (virtuale) È comparso a sorpresa, con un’esibizione virtuale, sul palco degli MTV Video Music Award 2022 e ha sorpreso tutti. Stiamo parlando di Johnny Depp il celebre attore che dopo le burrascose vicende legali con Amber Heard che lo hanno visto protagonista è tornato a calcare i palcoscenici. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) “Ragazzi volevo soltanto dirvi che sonoper, Bar mitzvah,e qualsiasi cosa vi serva” queste le inusuali parole che il celebre attoreha rivolto ai propri fan durante l’esibizione virtuale avvenuta in occasione degli MTV Video Music Award 2022. Leggi anche: MTV VMA 2022, i Maneskin vincono il premio ‘Best Alternative’: é prima volta per una band italianaagli MTV VMA 200: l’esibizione (virtuale) È comparso a sorpresa, con un’esibizione virtuale, sul palco degli MTV Video Music Award 2022 e ha sorpreso tutti. Stiamo parlando diil celebre attore che dopo le burrascose vicende legali con Amber Heard che lo hanno visto protagonista è tornato a calcare i palcoscenici. In ...

