Inter | Zhang insoddisfatto delle cessioni congela la trattativa Acerbi

Commenta per primo L'operazione Acerbi potrebbe trovare un ostacolo insormontabile: il no, imprevisto del presidente dell', Steven. Ausilio ha raggiunto da giorni l'accordo economico con il difensore, che per vestire il nerazzurro rinuncerebbe a due mesi e mezzo di stipendio, percependo un ingaggio di poco ...Sul centrale della Lazio vi sarebbe stata una clamorosa frenata da parte dell', su ordine del presidente Steven. Operazione che - come sottolineato dal giornalista - non è ancora saltata, ...In chiusura il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg per più di venti milioni di euro. Cavani va al Valencia di Gattuso. Domani incontro tra gli agenti di Bakayoko e il Milan ...Svolta improvvisa sul mercato dell'Inter che potrebbe cambiare tutti i piani in entrata: può saltare l'acquisto di Acerbi ...