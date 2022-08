Incidente tra barche sul lago Maggiore: diversi i feriti (Di lunedì 29 agosto 2022) Un Incidente tra barche sul lago Maggiore: intorno alle 19 di ieri, domenica 28 agosto un gommone e un’imbarcazione sono entrate in collisione, con alcuni occupanti che sono stati lanciati in acqua dall’impatto. Incidente tra barche: giovane trasportata in codice giallo Siamo a Ranco, in provincia di Varese, dove sono dovuti intervenire immediatamente gli specialisti dei Vigili del Fuoco del soccorso acquatico, in contemporanea all’arrivo della Guardia Costiera e del personale sanitario: sul posto il 112 ha inviato anche diversi mezzi di soccorso sanitario partiti da Angera, Travedona, Azzate e Varese più un’automedica. Al momento dell’Incidente, erano presenti due persone sul gommone, risultate illese, e sette persone, di cui quattro minori, sulla ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 29 agosto 2022) Untrasul: intorno alle 19 di ieri, domenica 28 agosto un gommone e un’imbarcazione sono entrate in collisione, con alcuni occupanti che sono stati lanciati in acqua dall’impatto.tra: giovane trasportata in codice giallo Siamo a Ranco, in provincia di Varese, dove sono dovuti intervenire immediatamente gli specialisti dei Vigili del Fuoco del soccorso acquatico, in contemporanea all’arrivo della Guardia Costiera e del personale sanitario: sul posto il 112 ha inviato anchemezzi di soccorso sanitario partiti da Angera, Travedona, Azzate e Varese più un’automedica. Al momento dell’, erano presenti due persone sul gommone, risultate illese, e sette persone, di cui quattro minori, sulla ...

