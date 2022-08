Il sondaggio che umilia Di Maio: numeri “tombali” per Impegno civico. Sputare veleno è un boomerng (Di lunedì 29 agosto 2022) A meno di trenta giorni dal voto, gli ultimi sondaggi cominciano a dare indicazioni ormai sempre più costanti. Tra queste c’è la “schiacciasassi” Meloni che si conferma primo partito in tutte le rilevazioni. E c’è uno sconfitto prima del voto: Luigi Di Maio sta uscendo umiliato ancor prima che si aprano le urne. Fratelli d’Italia per tutti gli istituti demoscopici nelle ultime rilevazioni effettuate, oscilla tra il 24,1 di Quorum/Youtrend per Sky tg 24 ( che è anche l’ultimo sondaggio pubblicato); e il 25% che a Fdi attribuisce Antonio Noto. Una sostanziale unanimità per Fratelli d’Italia, che traina la coalizione di centrodestra, data vicina al 50%. Una quota che potrebbe consentire all’alleanza Fdi, Lega, Fi, Nm di fare man bassa di collegi uninominali. L’Adnkronos fa una carrellata dei sondaggi più recenti. Il centrodestra vicino ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) A meno di trenta giorni dal voto, gli ultimi sondaggi cominciano a dare indicazioni ormai sempre più costanti. Tra queste c’è la “schiacciasassi” Meloni che si conferma primo partito in tutte le rilevazioni. E c’è uno sconfitto prima del voto: Luigi Dista uscendoto ancor prima che si aprano le urne. Fratelli d’Italia per tutti gli istituti demoscopici nelle ultime rilevazioni effettuate, oscilla tra il 24,1 di Quorum/Youtrend per Sky tg 24 ( che è anche l’ultimopubblicato); e il 25% che a Fdi attribuisce Antonio Noto. Una sostanziale unanimità per Fratelli d’Italia, che traina la coalizione di centrodestra, data vicina al 50%. Una quota che potrebbe consentire all’alleanza Fdi, Lega, Fi, Nm di fare man bassa di collegi uninominali. L’Adnkronos fa una carrellata dei sondaggi più recenti. Il centrodestra vicino ...

lorepregliasco : Draghi e Mattarella gli unici politici che ispirano fiducia nella maggioranza degli italiani. Meloni e Conte i lea… - romeoagresti : #Juventus, non decolla la pista Dinamo Zagabria per #Pjaca: i croati, ad oggi, hanno altri piani. Bianconeri al lav… - lorepregliasco : L'ultimo sondaggio che ho visto stima una astensione del 37%. Nel 2018 era stata 'solo' il 27%. - valerio_Svb : Secondo l’ultimo sondaggio YouTrend il nostro è il partito che meglio rappresenta i giovani italiani. 1/2 - PaolaTacconi : RT @michelegiorgio2: Un sondaggio dell'Israel Democracy Institute indica che gli israeliani ebrei si sono spostati in massa verso destra ne… -