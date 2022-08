"Gioca sulla mia malattia". Fedez contro l'attivista di sinistra (Di lunedì 29 agosto 2022) Il rapper si sente chiamato in causa e replica a tono all'attivista Serena Mazzini: "Scusate ma c'è un limite a tutto. Non sono guarito in tre giorni, alla stupidità umana non c'è cura" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Il rapper si sente chiamato in causa e replica a tono all'Serena Mazzini: "Scusate ma c'è un limite a tutto. Non sono guarito in tre giorni, alla stupidità umana non c'è cura"

juventusfc : ? La ciliegina sulla torta la mette Giovinco dopo un'azione a tutta fascia di @andreabarzagli2 ?? Domani si gioca… - _hollandscurls : @BLONDIEVNGEL in ordine devi pax ben kamala trent (all’ultimo posto solo perché se la gioca sulla simpatia) - silviaciucciosa : Ad ogni elezione qualcuno si gioca la carta #pontesullostretto Per prenotare una visita occorrono mesi;in alcune z… - GioNeroBlu : RT @Carlo28C: @Inter Ma i merdazzurri non si sono resi ancora conto che se non gioca il 'gorilla' è meglio? sulla panchina non c'è più Cont… - Carlo28C : @Inter Ma i merdazzurri non si sono resi ancora conto che se non gioca il 'gorilla' è meglio? sulla panchina non c'… -