Gianluca muore in pochi istanti Un malore improvviso davanti alla moglie e a uno dei suoi figli

(Di lunedì 29 agosto 2022) Immensa tristezza per una perdita improvvisa, che ha lasciato tutti sconcertati nella città di Pesaro.Amadei, molto conosciuto e apprezzato da tutti, è morto per unche non gli ha lasciato scampo. Si trovava all’interno della sua abitazione insieme a suae a uno deidue, quando ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato. E sono davvero in tanti ad omaggiarlo in queste ore, visto che ha lasciato un’impronta molto importante nel territorio della regione Marche. A PesaroAmadei, che precisamente risiedeva a Soria, era il gestore di ben tre alberghi: Figaro, Blumen e Promenade. Tra coloro che hanno commentato il decesso perdel 52enne anche ilo Giovanni, il quale lavorava col padre: “Ero fuori ...

MarettiElena : RT @11Giuliano: N' Altro: Pesaro,stroncato da un malore, muore albergatore di 51 anni, vicepresidente dell'associazione albergatori sella c… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Selezione: Capannoli (Pisa) muore a 46 anni titolare di un noto ristorante, a causare il decesso un probabile malore. Si è… - TommyBrain : RT @11Giuliano: Selezione: Capannoli (Pisa) muore a 46 anni titolare di un noto ristorante, a causare il decesso un probabile malore. Si è… - TommyBrain : RT @11Giuliano: N' Altro: Pesaro,stroncato da un malore, muore albergatore di 51 anni, vicepresidente dell'associazione albergatori sella c… - IacobellisT : RT @11Giuliano: Selezione: Capannoli (Pisa) muore a 46 anni titolare di un noto ristorante, a causare il decesso un probabile malore. Si è… -

il Resto del Carlino

E' morto sabato a 52 anni, vittima di un malore improvvisoAmadei, vicepresidente degli albergatori della città e titolare della gestione di tre hotel pesaresi (Figaro, Blumen e Promenade). L'uomo è deceduto intorno alle 8 di mattina mentre era in ...... 80 enne cade da una fascia e: inutili i soccorsi Posted on 30 Novembre 2020 30 Novembre 2020 ... autostrada chiusa tra Ceva e Millesimo Posted on 15 Luglio 2019 15 Luglio 2019 Author... Gianluca Amadei morto a Pesaro: albergatore stroncato da un malore È possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento, compreso il ritiro del consenso, utilizzando i pulsanti della Cookie Policy o cliccando sul pulsante di gestione del consenso nella parte i ...Un dolore profondo e il vasto cordoglio in due comunità della Valdera per la morte, a soli 46 anni, di Gianluca Zeiro, titolare del ristorante agrituristico di Villa Zeiro. A causare il decesso, si ap ...