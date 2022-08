Fred De Palma, la sua hit estiva Extasi è disco di platino (Di lunedì 29 agosto 2022) La hit estiva di Fred De Palma dal titolo Extasi è certificata disco di platino, per l’esponente del raggaeton italiano si tratta del numero 25 in carriera Un altro successo per Fred De Palma che, con la certificazione platino della sua hit Extasi, arriva a 25 dischi di platino e 4 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di platino in Spagna. Nel suo curriculum anche oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena gli hanno garantito un posto importante nel mercato latino posizionandosi tra i pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero. L'articolo proviene da Spettacolo.eu. Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) La hitdiDedal titoloè certificatadi, per l’esponente del raggaeton italiano si tratta del numero 25 in carriera Un altro successo perDeche, con la certificazionedella sua hit, arriva a 25 dischi die 4 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi diin Spagna. Nel suo curriculum anche oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena gli hanno garantito un posto importante nel mercato latino posizionandosi tra i pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.

