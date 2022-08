Elettra Lamborghini | tutta maculata fa impazzire i fan | Che look

Leggi su chemusica

(Di lunedì 29 agosto 2022) Le immagini dihanno subito fatto il giro del web: l’avete vistadalla testa ai piedi? Guardatela con quelpazzesco. La rinomata pop star non smette mai di catturarel’attenzione su di sé. Questa volta non si fa che parlare di un suoche di certo non è passato L'articolofai fan Chechemusica.it.