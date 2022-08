"Cosa svelano i sondaggisti in via riservata": Sallusti, rivelazione-terremoto sulla Meloni (Di lunedì 29 agosto 2022) A In Onda, ecco ospite in collegamento Alessandro Sallusti. Nella trasmissione di La7, la puntata è quella di lunedì 29 agosto, si parla di sondaggi, delle imminenti elezioni e anche del fondo del direttore di Libero, che ha messo in guardia circa le possibili manovre post-voto che potrebbero inguaiare Giorgia Meloni-premier, così come scritto da Marzio Breda sul Corriere della Sera. E a Sallusti viene chiesto conto di quell'editoriale, così come viene chiesto un parere sulle parole di Antonio Tajani: "Meloni premier? Vediamo, ci sono tanti nomi validi anche in Forza Italia", ha affermato il numero due degli azzurri. "Certamente anche io penso che Forza Italia ha uomini in grado di guidare il Paese - premette Sallusti -. Ma il problema non è questo. Al netto del fatto che in campagna elettorale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) A In Onda, ecco ospite in collegamento Alessandro. Nella trasmissione di La7, la puntata è quella di lunedì 29 agosto, si parla di sondaggi, delle imminenti elezioni e anche del fondo del direttore di Libero, che ha messo in guardia circa le possibili manovre post-voto che potrebbero inguaiare Giorgia-premier, così come scritto da Marzio Breda sul Corriere della Sera. E aviene chiesto conto di quell'editoriale, così come viene chiesto un parere sulle parole di Antonio Tajani: "premier? Vediamo, ci sono tanti nomi validi anche in Forza Italia", ha affermato il numero due degli azzurri. "Certamente anche io penso che Forza Italia ha uomini in grado di guidare il Paese - premette-. Ma il problema non è questo. Al netto del fatto che in campagna elettorale ...

