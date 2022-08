Cartomante minaccia disabile | Paga o farai una brutta fine

(Di lunedì 29 agosto 2022) Una donna tetraplegica, residente nel Napoletano, è stata perseguitata via chat da unache pretendeva denaro per non compiere malefici. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri

Alla presunta vittima sarebbe stato chiesto del denaro - una ricarica telefonica - sotto. Secondo il racconto, lal'avrebbe 'invitata' a pagare per non essere iellata. La 42enne ..."Paga o stasera deciderò io per il tuo destino", " Paga o faccio il sacrificio ": sono questi i contenuti di alcuni messaggi che la vittima ha ricevuto dalla. Sensibile a queste minacce, ...Una donna tetraplegica, residente nel Napoletano, è stata perseguitata via chat da una cartomante che pretendeva denaro per non compiere malefici. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri ...Minacciata di morte da una cartomante che le inviava messaggi ed immagini terrificanti per esortarla a pagare. "Paga o deciderò io per il tuo destino" ...