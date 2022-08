Ben 3 cambi d’abito: secondo matrimonio in grande stile per l’ex UeD (Di lunedì 29 agosto 2022) La cerimonia civile in comune e il ricevimento a Borgo Egnazia, poi il secondo matrimonio per Sabrina Ghio. l’ex Amici ed ex UeD e oggi influencer ha sorpreso i followers con altro sì nella giornata di domenica 28 agosto 2022 tutta dedicata all’amore. Ormai è la signora Negri. Sabrina Ghio, che ha dal principio documentato i preparativi delle nozze su Instagram, e Carlo Negri si sono infatti ri-sposati all’aperto, sempre in Puglia, con familiari e amici. E ovviamente le figlie Penelope, che è nata da una precedente unione e ha scortato la sposa, e la piccola Mia, nata a giugno scorso, che l’attendeva tra le braccia del papà. Sabrina Ghio secondo matrimonio La location scelta da Sabrina Ghio per il secondo matrimonio è stato un uliveto allestito con luci e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) La cerimonia civile in comune e il ricevimento a Borgo Egnazia, poi ilper Sabrina Ghio.Amici ed ex UeD e oggi influencer ha sorpreso i followers con altro sì nella giornata di domenica 28 agosto 2022 tutta dedicata all’amore. Ormai è la signora Negri. Sabrina Ghio, che ha dal principio documentato i preparativi delle nozze su Instagram, e Carlo Negri si sono infatti ri-sposati all’aperto, sempre in Puglia, con familiari e amici. E ovviamente le figlie Penelope, che è nata da una precedente unione e ha scortato la sposa, e la piccola Mia, nata a giugno scorso, che l’attendeva tra le braccia del papà. Sabrina GhioLa location scelta da Sabrina Ghio per ilè stato un uliveto allestito con luci e ...

fabr_inter : @Lorenzo11122 15 milioni è il totale dei 3 prestiti. Bellanova non c'è bisogno neanche di vederlo, è un acquisto in… - liidsss : @beppeinterista Ahahahahahahaha aiuto, con la Juve negli ultimi tre anni 2 vinte, 2 pareggiare, 3 perse. Col Milan… - enzo_fenza : Serve ben altro nel 2 tempo. Sorpresi da ritmo, densità a c. campo e esterni alti molto larghi. Pessima l'applicazi… - GEPPOMAX : @Ben_Sulayem @Max33Verstappen @SChecoPerez @redbullracing @Carlossainz55 @ScuderiaFerrari @circuitspa @F1 @fia… - CastoriSamuele : RT @JosephDifranc20: Oggi non sono d'accordo con chi addebita responsabilità ad #Allegri Non mi sembra abbia sbagliato nulla né cambi ne ni… -