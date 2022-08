Balanzoni, la dottoressa no-vax: “Salvini e Meloni come Speranza” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Salvini e Meloni? Sono come Speranza, inaffidabili. Dimostrano di non aver capito nulla del Covid, perché non si tratta di corteggiare ora chi è contrario al vaccino”. Così all’Adnkronos Salute Barbara Balanzoni, dottoressa radiata dall’Omceo di Venezia per le sue posizioni su vaccini anti-Covid e cure domiciliari per l’infezione da Sars-CoV-2. “In due anni e mezzo la Meloni e Salvini non hanno mosso un dito contro le decisioni di Speranza. Avrebbero potuto approfondire e porsi delle domande, non lo hanno fatto e chi non ha fatto nulla è complice. La verginità non se la possono ricostruire in pochi giorni”, aggiunge. “Magari fuori dai riflettori avranno pure avuto le loro perplessità – rimarca ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “? Sono, inaffidabili. Dimostrano di non aver capito nulla del Covid, perché non si tratta di corteggiare ora chi è contrario al vaccino”. Così all’Adnkronos Salute Barbararadiata dall’Omceo di Venezia per le sue posizioni su vaccini anti-Covid e cure domiciliari per l’infezione da Sars-CoV-2. “In due anni e mezzo lanon hanno mosso un dito contro le decisioni di. Avrebbero potuto approfondire e porsi delle domande, non lo hanno fatto e chi non ha fatto nulla è complice. La verginità non se la possono ricostruire in pochi giorni”, aggiunge. “Magari fuori dai riflettori avranno pure avuto le loro perplessità – rimarca ...

