Vince Russo: “Johnny Gargano sembra uno sfigato, non paragonatelo a HBK e Bret Hart” (Di domenica 28 agosto 2022) Johnny Gargano è stato uno dei principali protagonisti del black & gold brand diretto da Triple H. Memorabile la sua faida con Tommaso Ciampa. A fine 2021 decise di non rinnovare il suo contratto con la WWE, prendendosi alcuni mesi lontano dal ring, complice anche la nascita del primo figlio. In molti davano per certo il suo approdo alla AEW, ma così non è stato. Gargano è tornato in WWE sbarcando a Monday Night Raw. L’ex writer Vince Russo lo ha duramente criticato durante il suo podcast. “Non ha il look da star” Durante il proprio podcast “Legion of Raw”, Vince Russo ha criticato pesantemente Johnny Gargano definendolo uno sfigato. Il termine utilizzato è stato “jabroni”, reso celebre da The Rock nei ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 28 agosto 2022)è stato uno dei principali protagonisti del black & gold brand diretto da Triple H. Memorabile la sua faida con Tommaso Ciampa. A fine 2021 decise di non rinnovare il suo contratto con la WWE, prendendosi alcuni mesi lontano dal ring, complice anche la nascita del primo figlio. In molti davano per certo il suo approdo alla AEW, ma così non è stato.è tornato in WWE sbarcando a Monday Night Raw. L’ex writerlo ha duramente criticato durante il suo podcast. “Non ha il look da star” Durante il proprio podcast “Legion of Raw”,ha criticato pesantementedefinendolo uno. Il termine utilizzato è stato “jabroni”, reso celebre da The Rock nei ...

Zona_Wrestling : Vince Russo: “Johnny Gargano sembra una sfigato, non paragonatelo a HBK e Bret Hart” - beppe_mambretti : Salvini esecutore del Putin pensiero,ieri le sanzioni oggi dopo l attacco russo a Giorgia Meloni mette in discussi… - salerno_vince : RT @antoniopolito1: Sei mesi di guerra e il Golia russo non è riuscito a piegare il Davide ucraino. È già una sconfitta. Non era vero che… - tvdellosport : IL SASSUOLO VINCE IN RIMONTA ???? Al Ricci la partita tra Sassuolo e Hellas Verona finisce 3-2, con la prima vittor… - salerno_vince : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina Unità dell'esercito russo in #Kazakistan si rifiutano di tornare in Russia, per paura di essere inviate… -