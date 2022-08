Traffico Roma del 28-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana rimondi riaperta una corsia sulla Cassia bis Veientana la strada è stata precedentemente chiusa per un incidente e poco prima del raccordo anulare direzione della capitale restano incolonnamenti sull’autosole code perversotra Ponzanono Soratte la diramazione dinord e tra Ceprano e la diramazione diSud brevi attesa e poi la barriera diEst sulla A24-teramo in città non si segnalano particolari problemi fino al 5 settembre lavori notturni per la manutenzione del Ponte del viadotto della Magliana chiuso in fascia oraria 22 sei in direzione dell’EUR chiusa e di conseguenza le rampe di accesso da via Newton e da via della Magliana Per quanto riguarda il trasporto ...