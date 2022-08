Lite furibonda tra Montella e Balotelli in Turchia a fine partita! (Di domenica 28 agosto 2022) L’Adana Demirspor vince contro l’Umraniyespor e vola in campionato (secondi in classifica) ma a prendersi la scena sono i due italiani Vincenzo Montella e Mario Balotelli, rispettivamente allenatore e calciatore. Al termine della partita, infatti, tra i due nasce un battibecco molto acceso che arriva ad un passo dal diventare uno scontro fisico. I due sono stati separati dagli altri calciatori e dallo staff. Montella, Lite, Balotelli Non è ben chiaro il motivo del litigio ma certamente il video che mostra il litigio tra i due lascia intendere che alla base ci sia qualcosa di piuttosto serio. Uno dei motivi potrebbe essere il poco spazio concesso finora all’attaccante italiano che è stato anche al centro di diverse voci di mercato. Se neanche la vittoria è riuscita a calmare gli animi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) L’Adana Demirspor vince contro l’Umraniyespor e vola in campionato (secondi in classifica) ma a prendersi la scena sono i due italiani Vincenzoe Mario, rispettivamente allenatore e calciatore. Al termine della partita, infatti, tra i due nasce un battibecco molto acceso che arriva ad un passo dal diventare uno scontro fisico. I due sono stati separati dagli altri calciatori e dallo staff.Non è ben chiaro il motivo del litigio ma certamente il video che mostra il litigio tra i due lascia intendere che alla base ci sia qualcosa di piuttosto serio. Uno dei motivi potrebbe essere il poco spazio concesso finora all’attaccante italiano che è stato anche al centro di diverse voci di mercato. Se neanche la vittoria è riuscita a calmare gli animi ...

zazoomblog : Choc a Roma furibonda lite in strada 42enne massacrato a bastonate: è grave - #furibonda #strada #42enne… - CorriereCitta : Choc a Roma, furibonda lite in strada, 42enne massacrato a bastonate: è grave - faceva_buio : Non smetterò mai di ridere per il titolo “Flash: lite furibonda al senato tra Maria stella Gelmini e Licia ronzulli… - Aquintoc : @spighissimo @EnricoLetta Che lite furibonda ?? - Scrittomisto : Caso Ruberti, alla lite calcistica non ci crede nessuno. Primi interrogatori -Affidata alla Squadra Mobile di Frosi… -