Libia | fallita la marcia su tripoli di Fathi Bashagha | il premier Dbeibeh scatta selfie sul luogo degli scontri Morte 23 persone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) È tornata la calma, almeno per il momento, a. Il tentativo di presa del potere deleletto dal Parlamento di Tobruk,, è stato arginato dalle milizie del primo ministro ad interim del governo di unità nazionale, Abdul Hamid. Sul terreno rimangono 23 morti, mentre negli ospedali si tenta di salvare la vita ai 140 feriti neglia fuoco che ieri hanno infiammato la capitale libica. Il simbolo del successo dell’esecutivono, che ha arginato la secondasulla città, dopo quella tentata dal generale della Cirenaica, Khalifa haftar, nel 2019 per spodestare l’allora presidente del Governo di Accordo Nazionale, Fayez al-Sarraj, è tutto in un: quelloto da ...