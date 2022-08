Imbarazzo dei cardinali nel rivedere Becciu

(Di domenica 28 agosto 2022) Caro direttore, l'ottavo concistoro dell'era Bergoglio, con l'arrivo di tutti ida ogni parte del mondo, insieme allo stato di salute del Papa tengono banco in Paradiso più delle elezioni politiche italiane. Ad interrompere il canto gregoriano «Alleluja. Veni Sancte Spiritus», Francesco Cossiga che, rivolgendosi a San Pietro, suo solito piccona: «Finalmente un po' di misericordia, in Vaticano hanno riscoperto la presunzione d'innocenza». «Presidente, contegno», lo rimbrotta San Pietro appoggiato al Pastorale e, con le chiavi del Cielo in mano, soggiunge: «Lei si riferisce alla riabilitazione del suo corregionale Angelo». Cossiga: «Eh già, era stato privato di diritti sacrosanti prima ancora di andare a processo, in barba alla presunzione d'innocenza». Interviene Giulio Andreotti caustico: «Ma non era proprio Bergoglio che, agli esordi, ...

