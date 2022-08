Ilary Blasi saluta l’estate con due foto, vacanze finite e lei è bellissima (Di domenica 28 agosto 2022) l’estate sta finendo, per Ilary Blasi è già finita, saluta il sole, il mare, le vacanze, gli amici e torna a casa. Ai suoi follower regala due foto meravigliose, una in bianco e nero, con gli occhiali scuri che le coprono lo sguardo e le braccia che le coprono il seno. Ilary Blasi è più bella che mai e lo ripete con un altro scatto a colori, in bikini mentre il vento le spettina i capelli. Sembra la sua risposta a chi le dice che il dolore per la separazione da Francesco Totti l’ha resa magrissima. La sofferenza è innegabile ma non la mostra, di certo ce l’ha dentro e la tiene ben chiusa, per il resto dicono sia più arrabbiata che triste, bellissima, pronta a prendere la sua vita in mano dopo le lunghe vacanze. Questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 agosto 2022)sta finendo, perè già finita,il sole, il mare, le, gli amici e torna a casa. Ai suoi follower regala duemeravigliose, una in bianco e nero, con gli occhiali scuri che le coprono lo sguardo e le braccia che le coprono il seno.è più bella che mai e lo ripete con un altro scatto a colori, in bikini mentre il vento le spettina i capelli. Sembra la sua risposta a chi le dice che il dolore per la separazione da Francesco Totti l’ha resa magrissima. La sofferenza è innegabile ma non la mostra, di certo ce l’ha dentro e la tiene ben chiusa, per il resto dicono sia più arrabbiata che triste,, pronta a prendere la sua vita in mano dopo le lunghe. Questa ...

