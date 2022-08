Il nostro rapporto con l’antichità è da ristrutturare (Di domenica 28 agosto 2022) Il Dipartimento di Classics dell’Università di Princeton, dove lavoro da qualche anno, è stato al centro di una lunga serie di dibattiti, sia online che sulla stampa internazionale: quello che L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 28 agosto 2022) Il Dipartimento di Classics dell’Università di Princeton, dove lavoro da qualche anno, è stato al centro di una lunga serie di dibattiti, sia online che sulla stampa internazionale: quello che L'articolo proviene da il manifesto.

ipertimesia : RT @ipertimesia: dopo tanti anni di incompiutezza e strappi, non riesco a vedere una fine al nostro rapporto mai nato. però come non vedo l… - ipertimesia : dopo tanti anni di incompiutezza e strappi, non riesco a vedere una fine al nostro rapporto mai nato. però come non… - TEC_ANALYZERS : RT @CircularNetwork: 10.000 tonnellate di #rifiuti in discarica creano 2 posti di #lavoro. Il loro #riciclo ne crea 115. Le attività di rip… - sognandoilmare_ : e nulla, io spero per lei che sia migliorata o che migliori perché solo a distanza di tempo mi rendo conto di quant… - PAST4LPESTO : gli voglio un bene dell’anima nonostante il nostro rapporto altamente eppure mi sento come se mi mancasse qualcosa,… -