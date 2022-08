Highlights e gol PSG-Monaco 1-1 | Ligue 1 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 28 agosto 2022) Ilcon glied i gol di PSG-1-1, incontro valevole per la quarta giornata della. Il risultato si sblocca al 20? del primo tempo con Volland. L’attaccante dei monegaschi viene lanciato in profondità da Golovin, tiene botta con la retroguardia parigina e con un mancino secco fulmina Donnarumma. Nel finale di frazione i parigini prendono un doppio palo clamoroso. Prima Messi con un gran tiro dalla distanza e successivamente Mbappè con un piatto a porta sguarnita sulla respinta. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pari al 70? grazie al rigore trasformato molto bene da Neymar. Gli uomini di Galtier sono sfortunati con un altro legno, stavolta colpito da Hakimi. Nel finale ci prova ancora Mbappè ma senza successo. Di seguito il ...

