Highlights e gol Lecce-Empoli 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata del campionato di. Al Via del Mare di, gli ospiti passano in vantaggio al minuto 23?, con la rete di Parisi, dopo una grande percussione del centrale. In chiusura di primo tempo arriva poi il pareggi di Strefezza, con un gran destro dal limite dell’area. Il risultato finale è 1-1. Ecco i gol del match. LE PAGELLE DELLA GARA SportFace.