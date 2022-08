GdS – Inter, oggi confronto Inzaghi-squadra: obiettivo ripartire subito (Di domenica 28 agosto 2022) oggi è previsto un confronto tra Inzaghi e la squadra C’è ancora tanta amarezza in casa Inter per la sconfitta di venerdì contro la Lazio. A tal proposito, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in quel di Appiano Gentile andrà in scena un confronto tra Inzaghi e la squadra – supportato da materiale video – per analizzare al meglio quanto accaduto all’Olimpico e possibilmente non ripetere gli stessi errori. “Faccia a faccia, come si fa quando c’è bisogno di dare risposte immediate. Il giorno dopo il kappao con la Lazio, la sconfitta bruciava ancora ma Simone Inzaghi ha mantenuto fede al suo tradizionale programmare. Ieri il tecnico ha rivisto la partita con il suo staff e soltanto ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 agosto 2022)è previsto untrae laC’è ancora tanta amarezza in casaper la sconfitta di venerdì contro la Lazio. A tal proposito, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola, in quel di Appiano Gentile andrà in scena untrae la– supportato da materiale video – per analizzare al meglio quanto accaduto all’Olimpico e possibilmente non ripetere gli stessi errori. “Faccia a faccia, come si fa quando c’è bisogno di dare risposte immediate. Il giorno dopo il kappao con la Lazio, la sconfitta bruciava ancora ma Simoneha mantenuto fede al suo tradizionale programmare. Ieri il tecnico ha rivisto la partita con il suo staff e soltanto ...

