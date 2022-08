Empoli | Vicario | “Giusto risultato il pareggio Ci manca un po’ di compattezza”

(Di domenica 28 agosto 2022) Il portiere azzurro, Guglielmo, è intervenuto nel post gara contro il Lecce, ai microfoni di Dazn. “É stata una bella partita da giocare e da vedere, abbiamo sofferto entrambi. Ci sono stati diversi ribaltamenti di fronte, penso che ilsia ilpiù. Abbiamo iniziato il nostro percorso un mese e mezzo fa e dobbiamo ancora migliorare sotto tanti punti di vista, anche come. Penso che da questi momenti di sofferenza possiamo trarre componenti importanti, soprattutto dal punto di vista morale”. SportFace.

Lecce-Empoli 1-1 Vicario 6,5: non può nulla sul gol, puntuale nelle uscite e determinante con le parate. Stojanovic 5: sistematicamente saltato da Banda, ha cercato di costruire qualcosa in avanti ma la ... Baroni (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (20' s.t. Ebuehi), De Winter, Ismajli, Parisi; Henderson (28' s.t. Grassi), Marin, Bandinelli (10' s.t. Haas); Baldanzi; Lammers (10' s.t. Bajrami)