Berlusconi: “Stop burocrazia, una raccomandata per aprire un’impresa” (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO – “Ieri vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi vi parlo di un’altra riforma fondamentale: la riforma della burocrazia, una riforma indispensabile, affinché l’Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua consueta “pillola” programmatica pubblicata sui suoi canali social. “Chi vorrà aprire un’azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma – è la promessa ... Leggi su lopinionista (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO – “Ieri vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi vi parlo di un’altra riforma fondamentale: la riforma della, una riforma indispensabile, affinché l’Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, nella sua consueta “pillola” programmatica pubblicata sui suoi canali social. “Chi vorràun’azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma – è la promessa ...

