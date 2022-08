Alonso, il team radio che fa discutere: «Hamilton un idiota, sa guidare solo quando parte davanti» (Di domenica 28 agosto 2022) Scintille tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton durante il Gp del Belgio. I due sono stati coinvolti, all’inizio della corsa, in un combattutissimo testa a testa, concluso con un contatto (già derubricato ad incidente di gara) che ha costretto Hamilton al ritiro dopo qualche giro, visti i grossi danni che aveva riportato alla monoposto. Il pilota della Mercedes ha infatti impattato la Alphine di Alonso tentando un sorpasso pressoché impossibile, che l’ex ferrarista ha commentato, visibilmente scosso, in team radio. «Che idiota – ha detto Alonso – mi ha chiuso dall’esterno. Voglio dire, abbiamo avuto un’ottima partenza, ma questo ragazzo sa guidare solo quando parte ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Scintille tra Fernandoe Lewisdurante il Gp del Belgio. I due sono stati coinvolti, all’inizio della corsa, in un combattutissimo testa a testa, concluso con un contatto (già derubricato ad incidente di gara) che ha costrettoal ritiro dopo qualche giro, visti i grossi danni che aveva riportato alla monoposto. Il pilota della Mercedes ha infatti impattato la Alphine ditentando un sorpasso pressoché impossibile, che l’ex ferrarista ha commentato, visibilmente scosso, in. «Che– ha detto– mi ha chiuso dall’esterno. Voglio dire, abbiamo avuto un’ottimanza, ma questo ragazzo sa...

