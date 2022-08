roberto_carron : RT @internewsit: Il 27 agosto 1995 faceva il suo esordio con l'#Inter un giovane calciatore arrivato dall'Argentina, diventato poi una legg… - AmalaMonyinter : RT @internewsit: Il 27 agosto 1995 faceva il suo esordio con l'#Inter un giovane calciatore arrivato dall'Argentina, diventato poi una legg… - glooit : Zanetti, contro il Lecce è dura ma l'Empoli è pronto leggi su Gloo - Maxintergo : RT @internewsit: Il 27 agosto 1995 faceva il suo esordio con l'#Inter un giovane calciatore arrivato dall'Argentina, diventato poi una legg… - 7Robymar : RT @internewsit: Il 27 agosto 1995 faceva il suo esordio con l'#Inter un giovane calciatore arrivato dall'Argentina, diventato poi una legg… -

non conferma l'imminente arrivo di Zurkowski: "Che per Zurkowski sia fatta, me lo state dicendo voi. Sarebbe importante per noi e la sua voglia e la volontà di vestire questa maglia. Il cuore ...Empoli, le parole di Paolo: "Le prestazioni ci sono state, vogliamo migliorare gli aspetti non ottimali" Paoloha parlato in vista della sfida tra l'Empoli e il Lecce, in casa dei salentini. Di seguito le sue parole. RISULTATO - "Non esiste un momento dove il risultato non conta e noi lavoriamo per ...(ANSA) - EMPOLI, 27 AGO - 'Il Lecce è in salute, è organizzata, pressa, rende la partita difficile. In uno stadio come il Via del Mare ci ...Empoli, il tecnico Paolo Zanetti si è presentato in sala stampa, per rispondere alle domande dei cronisti, alla vigilia del match contro il Lecce. Queste le sue parole. Sulla partita "Non esiste un mo ...