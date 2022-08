WWE: I biglietti di WrestleMania sono scesi di prezzo con il format a due serate (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo Wrestlenomics, la WWE ha ricavato tra i 17 e i 19 milioni di dollari dalla vendita dei biglietti di WrestleMania 38 per entrambe le serate all’AT&T Stadium di Arlington, Texas. L’evento ha venduto tra i 109.000 e i 120.000 biglietti, circa 57.000 fan per ogni serata. Questo dato è ben al di sotto del numero di presenze inizialmente riportato e contestato. È stato inoltre riportato che il live gate dell’evento ha superato quello di WrestleMania 32 a Dallas, che ha generato 17,8 milioni di dollari e ha visto la presenza di 74.000-86.000 persone rispetto ai quasi 102.000 fan originariamente annunciati durante l’evento. Nel 2021, nelle due serate di WrestleMania 37 sono stati venduti 40.806 biglietti. Questo ha generato ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo Wrestlenomics, la WWE ha ricavato tra i 17 e i 19 milioni di dollari dalla vendita deidi38 per entrambe leall’AT&T Stadium di Arlington, Texas. L’evento ha venduto tra i 109.000 e i 120.000, circa 57.000 fan per ogni serata. Questo dato è ben al di sotto del numero di presenze inizialmente riportato e contestato. È stato inoltre riportato che il live gate dell’evento ha superato quello di32 a Dallas, che ha generato 17,8 milioni di dollari e ha visto la presenza di 74.000-86.000 persone rispetto ai quasi 102.000 fan originariamente annunciati durante l’evento. Nel 2021, nelle duedi37stati venduti 40.806. Questo ha generato ...

Zona_Wrestling : WWE: I biglietti di WrestleMania sono scesi di prezzo con il format a due serate - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Chi lascerà #WWECastle da campione? ?? Puoi ancora partecipare al Premium Live Event direttamente DAL VIVO a Cardiff, in Gal… - sauravk80650122 : RT @WWEItalia: Chi lascerà #WWECastle da campione? ?? Puoi ancora partecipare al Premium Live Event direttamente DAL VIVO a Cardiff, in Gal… - WWEACG : RT @WWEItalia: Chi lascerà #WWECastle da campione? ?? Puoi ancora partecipare al Premium Live Event direttamente DAL VIVO a Cardiff, in Gal… - ManokarVj : RT @WWEItalia: Chi lascerà #WWECastle da campione? ?? Puoi ancora partecipare al Premium Live Event direttamente DAL VIVO a Cardiff, in Gal… -