Vlahovic chiama | Abraham risponde | Juve-Roma finisce 1-1

(Di sabato 27 agosto 2022) I bianconeri dominano gran parte della gara ma non riescono a chiuderla. Splendida punizione del serbo in apertura, annullato il raddoppio a Locatelli. Nella ripresa il pari dell’attaccante inglese

TORINO., Abraham risponde. Sono i due centravanti più attesi a decidere Juventus - Roma, anticipo della 3/a giornata di Serie A. Il bomber serbo prova a trascinare i bianconeri con un gol su ...Milik mette la freccia su Depay come vice -per l'attacco della Juventus, ancora ... Barrow del Bolognail Torino, che a sua volta bussa alla porta del Milan per il ritorno in prestito ...Dusan Vlahovic chiama, Tammy Abraham risponde. Sono i due centravanti più attesi a decidere Juventus-Roma, anticipo della 3/a giornata di ...Vlahovic si sistema il pallone e batte a giro sul palo alla sinistra di Rui Patricio, che può solo osservare la traiettoria di un pallone calciato splendidamente: una punizione alla Dybala, nella sera ...