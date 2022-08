Traffico Roma del 27-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani fine settimana di controesodo file sulla A1Napoli tra Anagni e Valmontone versoe proseguendo in direzione di Firenze tra Ponzanono Soratte Orte ad agevolare la circolazione divieto di transito per i mezzi pesanti oggi fino alle 16 e poi domani domenica dalle 7 alle 22 poco ilin città nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare in Prati da oggi in via Col di Lana divieto di transito da via Monte Zebio a viale Mazzini e questo per un evento culturale fino al 11 settembre sospesi fino al 4 di settembre lavori sulla-lido treni regolari sull’intera tratta da inizio A fine servizio sospeso fino ai primi giorni di settembre invece il servizio della linea e delle 4 ...