Serena Williams-Kovinic in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022

Serena Williams sfiderà Danka Kovinic nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. New York si prepara a salutare una campionessa come Serena Williams, la cui carriera sta per volgere al termine. Il suo match contro Kovinic potrebbe essere l'ultimo di sempre, anche se la 40enne nativa di Saginaw si augura di no. Secondo i bookmakers partirà ampiamente favorita, complice la sua grande esperienza ed il pubblico di Flushing Meadows pronta a sostenerla. Se c'è un'avversaria da non sottovalutare, quella però è la montenegrina Kovinic, giocatrice molto ostica e pronta a rovinare la festa di Serena. Tra le due non ci sono precedenti.

