varesenews : Nuovo servizio per richiedere contenitori extra in base al nucleo familiare per la raccolta - ilfaroonline : Raccolta differenziata: la città di Gaeta è al 64% nel primo semestre del 2022 - Agenparl : COMUNICATO STAMPA - Raccolta differenziata, il Comune di #Gaeta al 64% nel primo semestre 2022 - - garbugli_la : RT @GradCarre: @marcopalears Hai capito abbastanza male: - Sì raccolta differenziata - Sì economia circolare - Sì combustione max.10% rifiu… - CarlinoMacerata : La percentuale della raccolta differenziata è ferma al 71.24 per cento -

La Stampa

È attivo il nuovo servizio dedicato alle utenze domestiche per fare richiesta di attrezzature per ladel Comune di Varese , con aggiunte o sostituzioni rispetto alla fornitura base. Il servizio è rivolto alle famiglie residenti in abitazioni individuali o in piccole unità ...Le materie Cultura generale, nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e, nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro; diritti e doveri dei lavoratori; ... Rivoluzione raccolta differenziata, da settembre le nuove regole Il nuovo servizio è una possibilità pensata per le piccole unità abitative, in base al nucleo famigliare, in aggiunta a quella già dedicata agli amministratori di condominio ...Trama: Un'auto da corsa a guida autonoma (e Made in Italy). Un prototipo in gara a Indianapolis, nello storico circuito automobilistico in cui si è svolta la prima gara tra auto guidate dall'intellige ...