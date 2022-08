L’Ungheria dice che la sua istruzione è «troppo femminile» (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo un rapporto del governo questo potrebbe provocare «problemi mentali e comportamentali» nei maschi, con conseguenze per l'economia Leggi su ilpost (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo un rapporto del governo questo potrebbe provocare «problemi mentali e comportamentali» nei maschi, con conseguenze per l'economia

danzeroquote : RT @ilpost: L’Ungheria dice che la sua istruzione è «troppo femminile» - ilpost : L’Ungheria dice che la sua istruzione è «troppo femminile» - SalvatorePedal5 : @SimoPillon Più ti riproduci e più guadagni! Ma vai a cagare, prendere come esempio l'Ungheria la dice lunga su com… - ComparatoNicola : RT @AlekosPrete: Salvini dice che l’Ungheria ha la legge sulla famiglia più avanzata d’Europa. La stessa legge che vede la donna come un gr… - paolo_campi : RT @BeaLorenzin: #Salvini dice che l'#Ungheria ha la legge sulla #famiglia più avanzata d'Europa. Non mi stupisce. D’altra parte come dimen… -