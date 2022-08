Le tolgono il gin tonic durante il volo | 70enne prende a schiaffi l’assistente di volo Panico a bordo

(Di sabato 27 agosto 2022) Su unJet2 diretto a Rodi e partito da Manchester, una signora sulla settantina ha preso auno struart. Il motivo?dile aveva appena tolto il gin. Non una cosa da nulla, perché asi è scatenato ile l’aereo ha dovuto fare tappa intermedia a Monaco di Baviera, dove la polizia ha fatto scendere la donna, le cui generalità non sono state rese note. Non è stato affatto semplice far scendere la signora. Già alticcia secondo il presenti sull’aereo, i poliziotti sono stati costretti a trascinarla gambe a terra fuori dall’aereo. La notizia la riporta il MailOnline, con video girato da un passeggero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

