Juventus Roma 1-1: Abraham risponde a Vlahovic, tutto in parità (Di sabato 27 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juventus e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve frena ancora. Dopo il pari di Genova, anche la Roma costringe i bianconeri ad un mini passo falso. 1-1 il risultato finale: a Vlahovic nel primo tempo risponde Abraham nella ripresa. Sintesi Juventus Roma 1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Roma. 1? Punizione Juve – Sbaglia Spinazzola il passaggio centrale, Miretti recupera e va da Cuadrado abbattuto al limite. 2? Gol Vlahovic – Punizione perfetta del serbo, che scavalca la barriera e infila Rui Patricio. 11? Tiro Alex Sandro – Sinistro velenoso ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve frena ancora. Dopo il pari di Genova, anche lacostringe i bianconeri ad un mini passo falso. 1-1 il risultato finale: anel primo temponella ripresa. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 1? Punizione Juve – Sbaglia Spinazzola il passaggio centrale, Miretti recupera e va da Cuadrado abbattuto al limite. 2? Gol– Punizione perfetta del serbo, che scavalca la barriera e infila Rui Patricio. 11? Tiro Alex Sandro – Sinistro velenoso ...

