Europei al via, il Setterosa travolge la Slovacchia: 26 - 1 con 5 gol di Palmieri (Di sabato 27 agosto 2022) Una goleada per rompere il ghiaccio. A Spalato, nella prima giornata degli Europei, il Setterosa batte la Slovacchia 26 - 1 e si avvicina con fiducia alla sfida di domani con la Spagna. 'È stato un ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 agosto 2022) Una goleada per rompere il ghiaccio. A Spalato, nella prima giornata degli, ilbatte la26 - 1 e si avvicina con fiducia alla sfida di domani con la Spagna. 'È stato un ...

