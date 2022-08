Elezioni, Di Maio “Ombre russe. Salvini ci porta in braccio a Putin” (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio ricordare che abbiamo recentemente espulso 20 funzionari russi con passaporto diplomatico. Il nuovo caso che avete portato alla luce con un lavoro giornalistico importante è la conferma delle Ombre che gravitano sul nostro Paese e toccano istituzioni, partiti, dirigenti politici. Anche la campagna elettorale è inquinata”. Lo dice, in un'intervista al quotidiano Repubblica, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “I tentativi di interferenza russa – aggiunge – sono evidenti. Il problema vero è che ci sottovalutiamo, non consideriamo quanto l'Italia sia importante per la tenuta della Ue, della Nato e del mondo libero. Abbiamo l'ex presidente Medvedev che dà indicazioni di voto, Razov che si complimentava con il partito di Conte sull'Ucraina e Salvini pagato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio ricordare che abbiamo recentemente espulso 20 funzionari russi con passaporto diplomatico. Il nuovo caso che aveteto alla luce con un lavoro giornalistico imnte è la conferma delleche gravitano sul nostro Paese e toccano istituzioni, partiti, dirigenti politici. Anche la campagna elettorale è inquinata”. Lo dice, in un'intervista al quotidiano Repubblica, il ministro degli Esteri Luigi Di. “I tentativi di interferenza russa – aggiunge – sono evidenti. Il problema vero è che ci sottovalutiamo, non consideriamo quanto l'Italia sia imnte per la tenuta della Ue, della Nato e del mondo libero. Abbiamo l'ex presidente Medvedev che dà indicazioni di voto, Razov che si complimentava con il partito di Conte sull'Ucraina epagato in ...

