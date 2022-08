Verso il Gp del Belgio, Leclerc: “Nulla è deciso, credo ancora al Mondiale” (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa – “La performance e la velocità ci sono. Se facciamo tutto bene possiamo vincere, ci crederò fino alla fine, è questa la mentalità giusta”, ha detto Charles Leclerc a SkySport. Ha glissato poi il monegasco sul tema nuovo motore ibrido che porterebbe a delle penalità, sulla sua Ferrari o su quella di Sainz: “Vediamo…”. Ha sottolineato il francese. Mancano poche ore al ritorno in pista per la Formula Uno. il duello Mondiale atteso è sempre quello: Ferrari-Red Bull, Leclerc-Verstappen. Il francese prosegue: “Dobbiamo pensare una gara alla volta – dice in conferenza -, coglieremo ogni possibilità. credo ancora nel Campionato, sarà difficile, è una sfida molto complicata, ma ci crederò fino alla fine. Serve fare come Vettel nel 2013 (che le aveva vinto tutte le gare dopo la pausa estiva, ndr): “È più ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa – “La performance e la velocità ci sono. Se facciamo tutto bene possiamo vincere, ci crederò fino alla fine, è questa la mentalità giusta”, ha detto Charlesa SkySport. Ha glissato poi il monegasco sul tema nuovo motore ibrido che porterebbe a delle penalità, sulla sua Ferrari o su quella di Sainz: “Vediamo…”. Ha sottolineato il francese. Mancano poche ore al ritorno in pista per la Formula Uno. il duelloatteso è sempre quello: Ferrari-Red Bull,-Verstappen. Il francese prosegue: “Dobbiamo pensare una gara alla volta – dice in conferenza -, coglieremo ogni possibilità.nel Campionato, sarà difficile, è una sfida molto complicata, ma ci crederò fino alla fine. Serve fare come Vettel nel 2013 (che le aveva vinto tutte le gare dopo la pausa estiva, ndr): “È più ...

