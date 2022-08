Uncharted da oggi disponibile in streaming

(Di venerdì 26 agosto 2022) Debutta, venerdì 26 agosto, su Sky on demand, l’attesissimo film, primo capitolo della nuova saga cinematografica di Sony Pictures con protagonista Tom Holland. L’attore britannico, divenuto celebre in tutto il mondo per il ruolo di Peter Parker / Spider Man in Captain America: Civil War, vestirà i panni di Nathan Drake. Nel cast figurano anche Antonio Banderas e Mark Wahlberg, interpreti rispettivamente di Santiago Moncada e Victor “Sully” Sullivan. Il film è l’adattamento cinematografico della serie di videogiochie si configura come suo prequel. La regia è invece a cura di Ruben Fleischer, famoso per aver diretto in passato Benvenuti a Zombieland, Zombieland – Doppio colpo e Venom. Di cosa parla? Il filmracconta la storia di Nathan Drake, un giovane ...

Arriva in prima tv su Sky Uncharted, da venerdì 26 agosto disponibile on demand su Sky – anche in qualità 4K - e in streaming su NOW ...Il primo capitolo della saga cinematografica basata sul popolare videogame Playstation arriva finalmente su Sky Cinema.