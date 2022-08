Una nuova versione di Pinocchio in live action presto sui piccoli schermi: a diffonderla Disney+ (Di venerdì 26 agosto 2022) Giungerà sui piccoli schermi, quelli di tv, computer e dispositivi mobili, una nuova pellicola di Pinocchio, diffusa in streaming da Disney+. Questa volta si tratterà di una versione in live action , ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Giungerà sui, quelli di tv, computer e dispositivi mobili, unapellicola di, diffusa in streaming da. Questa volta si tratterà di unain, ...

matteorenzi : Siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d'Italia) dice NO al rigassificatore. Il PD temporeg… - acmilan : Il Milan dà il benvenuto a Oro Rosso Milano nella famiglia rossonera. Una nuova partnership fondata sui valori comu… - chiaragribaudo : Ogni giorno Meloni ne inventa una nuova, ieri era contro i sussidi, oggi vuole intestarsi l'Iscro, il primo ammorti… - etherea_etherea : RT @Resistenza1967: Quindi ne abbiamo imparata una nuova, il CALDO causa distacco della retina e non c’è #correlazione con il vaccino. A Du… - cruelxsummr : @Iuvsneedy MADONNA ROS PER TRE SECONDI HO PENSATO FOSSE UNA FOTO NUOVA SONO QUASI CREPATA -