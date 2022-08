(Di venerdì 26 agosto 2022), l'Alto rappresentante per la politica estera europea, afferma che la"ha giàla" in, in quanto non ha raggiunto i suoi obiettivi militari dopo sei mesi di ...

Borrell, l'Alto rappresentante per la politica estera europea, afferma che la Russia "ha già perso la guerra" in, in quanto non ha raggiunto i suoi obiettivi militari dopo sei mesi di ......contro i civili a Chaplino nel giorno dell'indipendenza dell''. Lo scrive in un messaggio su Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,... Ucraina, Josep Borrell: “La Russia ha già perso la guerra” L'alto rappresentante della Ue lo ha dichiarato all'università di Santander, toccando poi anche il punto dell'indipendenza energetica.L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha dichiarato venerdì che la Russia «ha già perso la guerra» in Ucraina, non avendo raggiunto i suoi obiettivi militari ...