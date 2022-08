Traffico Roma del 26-08-2022 ore 19:30 (Di venerdì 26 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare incidente sulla carreggiata esterna che sta provocando code tra le uscite Pontina e Ardeatina e sulla Pontina Traffico rallentato Roma tra Castel Romano e Spinaceto Traffico intenso sulla A1 Roma Napoli con rallentamenti a partire da Anagni Fiuggi fino a Valmontone in direzione di Roma in città la polizia locale Ci comunica un incidente in via di Boccea rallentamenti all’altezza di via Mattia Battistini guidare con prudenza anche per la presenza di olio sul manto stradale si sta in coda per Traffico sulla tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione stadio molto trafficata al prossimità dello Stadio Olimpico per la partita di questa sera e a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare incidente sulla carreggiata esterna che sta provocando code tra le uscite Pontina e Ardeatina e sulla Pontinarallentatotra Castelno e Spinacetointenso sulla A1Napoli con rallentamenti a partire da Anagni Fiuggi fino a Valmontone in direzione diin città la polizia locale Ci comunica un incidente in via di Boccea rallentamenti all’altezza di via Mattia Battistini guidare con prudenza anche per la presenza di olio sul manto stradale si sta in coda persulla tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione stadio molto trafficata al prossimità dello Stadio Olimpico per la partita di questa sera e a ...

