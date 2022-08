Tiro a volo, Europei 2022: Grassia chiude al comando le qualificazioni, rimonta difficile per Resca e De Filippis (Di venerdì 26 agosto 2022) Al via gli Europei di Tiro a volo, in programma a Larnaca, Cipro. Medaglie ma soprattutto carte olimpiche in palio sabato, ma è venerdì che inizia la competizione con le qualificazioni del trap individuale. Servirà un’importante rimonta agli azzurri in campo maschile, visto che dopo i primi 75 piattelli c’è sì un discreto 70/75 per gli italiani Daniele Resca e Mauro De Filippis, ma con tanti avversari che hanno fatto meglio e che si sono piazzati davanti. Dunque occorrerà sabato mattina una grande performance, sperando anche che cali il rendimento di qualcuno che li precede. Al primo posto troviamo il ceco Jiri Liptak con un super 74/75, in cinque inseguono subito dopo con 73 piattelli centrati, tra cui il forte slovacco Varga. L’ottavo posto per i due azzurri ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Al via glidi, in programma a Larnaca, Cipro. Medaglie ma soprattutto carte olimpiche in palio sabato, ma è venerdì che inizia la competizione con ledel trap individuale. Servirà un’importanteagli azzurri in campo maschile, visto che dopo i primi 75 piattelli c’è sì un discreto 70/75 per gli italiani Danielee Mauro De, ma con tanti avversari che hanno fatto meglio e che si sono piazzati davanti. Dunque occorrerà sabato mattina una grande performance, sperando anche che cali il rendimento di qualcuno che li precede. Al primo posto troviamo il ceco Jiri Liptak con un super 74/75, in cinque inseguono subito dopo con 73 piattelli centrati, tra cui il forte slovacco Varga. L’ottavo posto per i due azzurri ...

