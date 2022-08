The Flash, quante stagioni sono? Quando uscirà la prossima? (Di venerdì 26 agosto 2022) Il countdown è ormai terminato. A partire da domani, sabato 27 agosto, andranno in onda gli episodi dell’ottava stagione della serie The Flash, basata sul celebre personaggio dei fumetti della DC Comics e spin-off di Arrow. Tra i protagonisti c’è sempre Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen/Flash, accompagnato da Candice Patton (Iris West-Allen) e Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Frost). Il primo episodio dell’ottava stagione prende il nome di Armageddon – I Parte. Le prossime 4 parti di Armageddon andranno tutte in onda sabato 3 settembre. In tutto le puntate della stagione numero 8 di The Flash – che si concluderà il 1 ottobre 2022 – sono venti. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 2015 e può contare su un vasto numero di fan anche nel nostro Paese. In molti si stanno chiedendo se The ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 26 agosto 2022) Il countdown è ormai terminato. A partire da domani, sabato 27 agosto, andranno in onda gli episodi dell’ottava stagione della serie The, basata sul celebre personaggio dei fumetti della DC Comics e spin-off di Arrow. Tra i protagonisti c’è sempre Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen/, accompagnato da Candice Patton (Iris West-Allen) e Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Frost). Il primo episodio dell’ottava stagione prende il nome di Armageddon – I Parte. Le prossime 4 parti di Armageddon andranno tutte in onda sabato 3 settembre. In tutto le puntate della stagione numero 8 di The– che si concluderà il 1 ottobre 2022 –venti. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 2015 e può contare su un vasto numero di fan anche nel nostro Paese. In molti si stanno chiedendo se The ...

