Supplenze 2022 sui posti del concorso straordinario bis. NOTA MINISTERO e comunicazioni USR Puglia e Piemonte (Di venerdì 26 agosto 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23 da GaE, GPS e graduatorie di istituto: il MINISTERO chiarisce con apposita NOTA come trattare i posti accantonati per il concorso straordinario bis qualora le relative procedure non siano ancora concluse e le nomine in ruolo non ancora avviate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022)anno scolastico/23 da GaE, GPS e graduatorie di istituto: ilchiarisce con appositacome trattare iaccantonati per ilbis qualora le relative procedure non siano ancora concluse e le nomine in ruolo non ancora avviate. L'articolo .

ProDocente : Supplenze docenti 2022, dopo la nomina ancora controllo del punteggio: a chi spetta. Convalida, rettifica o esclusi… - orizzontescuola : Supplenze docenti 2022, dopo la nomina ancora controllo del punteggio: a chi spetta. Convalida, rettifica o esclusi… - SamSambiagio : RT @TecnicaScuola: Supplenze 2022, gli Usp iniziano a pubblicare le assegnazioni da Gps e la lista degli esclusi, i LINK provincia per prov… - OssesSonya : Sul pc - (Apri e-mail) Oggetto: Messa a disposizione. Supplenze a.s. 2022/2023 classe di concorso A012. Sul telef… - comunepo : Se sei un istruttore educativo, puoi dare disponibilità ad effettuare supplenze immediate e brevi presso nidi e scu… -