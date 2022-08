Stasera in tv, programmi e film del 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) Stasera in tv, programmi, film in onda nel prime time del 26 agosto: il tributo a Gigi Proietti con Cavalli Di Battaglia, Scamarcio nel film ad episodi Gli Infedeli, Grand Hotel Intrighi e Passioni, il grande cinema de L’Ultimo Samurai con Tom Cruise e Ray con Jamie Foxx. Su Raiuno la terza puntata di “Cavalli Di Battaglia”, show con Gigi Proietti andato in onda nel 2017, nel quale l’attore ripercorre la sua carriera riproponendo storici sketch accompagnato da amici e colleghi: Nino Frassica, Serena Autieri, Gabriele Cirilli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Federico Zampaglione dei Tiromancino. E con la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti, di Paolo Bonolis e del grande amico Fabrizio Frizzi. Il Premio Strega 2017 Paolo Cognetti è protagonista del documentario “Sogni Di Grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)in tv,in onda nel prime time del 26: il tributo a Gigi Proietti con Cavalli Di Battaglia, Scamarcio nelad episodi Gli Infedeli, Grand Hotel Intrighi e Passioni, il grande cinema de L’Ultimo Samurai con Tom Cruise e Ray con Jamie Foxx. Su Raiuno la terza puntata di “Cavalli Di Battaglia”, show con Gigi Proietti andato in onda nel 2017, nel quale l’attore ripercorre la sua carriera riproponendo storici sketch accompagnato da amici e colleghi: Nino Frassica, Serena Autieri, Gabriele Cirilli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Federico Zampaglione dei Tiromancino. E con la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti, di Paolo Bonolis e del grande amico Fabrizio Frizzi. Il Premio Strega 2017 Paolo Cognetti è protagonista del documentario “Sogni Di Grande ...

fanpage : L'ultima puntata della stagione e forse l'ultima puntata in assoluto di Superquark andrà in onda stasera. L'appunta… - zazoomblog : Programmi TV di stasera venerdì 26 agosto 2022. Su Canale 5 il finale di Grand Hotel - #Programmi #stasera… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 25 Agosto 2022 - TheOneAngels2 : RT @mara_carfagna: Stasera alle 19.30 sarò in diretta su @Radio1Rai a @ZappingRadio1. Seguitemi! ?? - CammaranoCesar : RT @mara_carfagna: Stasera alle 19.30 sarò in diretta su @Radio1Rai a @ZappingRadio1. Seguitemi! ?? -