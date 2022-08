Sophie Codegoni annuncia | “Sarà un super settembre | tante sorprese”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex gieffinapronta a rubare la scena: nonsolo ad Avanti un altro. In arrivo grosse novità Per adesso continua a godersi la sua Emilia, ma prestotravolta da una valanga di novità. Mentre la ex concorrente del GF Vip si sta godendo gli ultimi giorni di relax, direttamente in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano, lenovità sono lì sul tavolo, pronte per essere rivelate. Non solo la tanto attesa esperienza ad Avanti un altro, laimpegnata su più fronti e lo ha spiegato ai fan intervenendo in alcune stories Instagram nelle scorse ore: “Sono qui a Riccione con Ale e volevo fargli vedere tutti i posticini nei quali sono cresciuta, bello e ci stiamo divertendo un sacco – ...